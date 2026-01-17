हरदा के एकलव्य स्कूल में खराब खाने को लेकर बवाल, 400 छात्र सड़क पर उतरे, कलेक्टर ने हाईवे पर लिया एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि हरदा/रहटगांव। जिले की रहटगांव तहसील मुख्यालय स्थित एकलव्य आवासीय स्कूल के करीब 400 विद्यार्थी शनिवार तड़के चार बजे पैदल कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। करीब 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद विद्यार्थियों को सोडलपुर गांव के पास रहटगांव तहसील और अपर कलेक्टर ने रोक किया। अधिकारियों ने उनकी समस्या दूर करने और उन्हें वापस स्कूल लौट जाने की समझाइश दी, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने।

सभी कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद कलेक्टर सिद्धार्थ जैन मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से बातचीत शुरू की। सभी विद्यार्थियों ने एक साथ कहा कि उन्हें लंबे समय से गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है।

स्कूल की प्राचार्य सोनिया आनंद पर विद्यार्थियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि भोजन की गुणवत्ता इतनी निम्न है कि पेट भरना मुश्किल हो गया है। जब खराब भोजन दिए जाने का विरोध करता है तो प्राचार्य उन्हें डरा धमका कर चुप कर देती है। विद्यार्थियों को कार्रवाई करने का डर दिखाया जाता है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर के सामने भी प्राचार्य सोनिया आनंद हाय हाय के जमकर नारे लगाए। विद्यार्थियों ने कहा कि जब उन्हें लगा कि यह सब समस्या कलेक्टर को बताई जाए तो वे सभी हरदा के लिए निकल गए। रहटगांव से हरदा की दूरी 35 किलोमीटर है। विद्यार्थियों के पास कोइ्र साधन नहीं था इसलिए सभी पैदल ही निकल गए।