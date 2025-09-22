MP: हरदा में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जीएसटी विभाग का छापा, दस्तावेजों की जांच जारी

मेरी खबरें
    हरदा शहर में जिला पंचायत के पास स्थित ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में सोमवार शाम जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। भोपाल से आई करीब 10 सदस्यीय टीम कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रही है।

    By vijaykumar vishnoi
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 11:14:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 11:14:45 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। हरदा शहर में जिला पंचायत के पास स्थित ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में सोमवार शाम जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। भोपाल से आई करीब 10 सदस्यीय टीम कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई जीएसटी चोरी की शिकायत पर की गई है।

    कार्रवाई के दौरान कंपनी परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न जा सके। शाम करीब 4 बजे से शुरू हुई यह जांच देर रात तक जारी रही।

    कार्रवाई से इंकार

    करीब रात 8 बजे आरटीओ राकेश अहाके भी ज्योति कंस्ट्रक्शन के कार्यालय पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे वहां आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह अपने एक मित्र से मिलने आए हैं। हालांकि, उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई होने की बात से इंकार कर दिया।

