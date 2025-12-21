करणी सेना की हुंकार... राजनीतिक दल बनाने का एलान, हरदा में जुटे 15 हजार से अधिक लोग, मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे दिल्ली कूच

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। करणी सेना परिवार और सर्वसमाज के नेतृत्व में शहर के नेहरू स्टेडियम में जन क्रांति न्याय आंदोलन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से करीब 15 हजार से अधिक लोग शामिल हुए। आंदोलन करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हुआ। आंदोलन में श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराणा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अंबू, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत अनेक नेता शामिल रहे।

दिल्ली में आंदोलन करने की हुंकार भरी करणी सेना ने नेताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली में आंदोलन करने की हुंकार भरी। इसमें 13 जुलाई को पुलिस के लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाने, करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में मकान एवं दुकान की बाध्यता समाप्त करने, धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने व अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार की प्रोत्साहन राशि बंद करने, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने, लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने सहित 21 सूत्रीय मांग रखी गई। आंदोलन में इंदौर, देवास, खंडवा, जबलपुर, भोपाल, धार, मंदसोर, उज्जैन, शाजापुर सहित जिलों में बड़ी संख्या में युवा एवं करणी सैनिक शमिल रहे।

प्रतिनिधि मंडल ने रखी मांग करणी सेना के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में शैलेंद्र सिंह झाला, सुनील राजपूत, ममता सोलंकी, बद्री पटेल, पंकज राज पुरनी, राधेश्याम चौहान और प्रकाश सावनेर शामिल रहे। पांच पुलिसकर्मी हटाए गए श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांग पर 13 जुलाई को हुए पुलिस के लाठी चार्ज के मामले को लेकर पुलिसकर्मी अनिल गुर्जर, रिपुदमन राजपूत, संजू चौहान, तुषार धनगर, ललित गौड़ को हटाया गया है। न्यायिक जांच कराने का भरोसा दिया है, लेकिन यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया है। मकराणा ने प्रशासन से लिखित में आदेश देने की मांग की है।