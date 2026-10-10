मुख्यमंत्री जी... टिमरनी को खेल मैदान चाहिए; हरदा में खिलाड़ियों ने हाथों में बैनर लेकर उठाई मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा/टिमरनी। नगर में खेल मैदान की कमी को दूर करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन तैयार कर खेल मैदान की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई।

ज्ञापन में बताया गया कि टिमरनी में वर्तमान में ऐसा कोई समुचित खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, जहां खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को दौड़ का अभ्यास करने के लिए करीब 15 किलोमीटर दूर हरदा स्टेडियम जाना पड़ता है।

ज्ञापन में बताया गया कि टिमरनी में वर्तमान में ऐसा कोई समुचित खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, जहां खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को दौड़ का अभ्यास करने के लिए करीब 15 किलोमीटर दूर हरदा स्टेडियम जाना पड़ता है।

खिलाड़ियों ने हाथों में बैनर थामकर मुख्यमंत्री से टिमरनी में खेल मैदान की मांग की। खिलाड़ियों एवं नागरिकों ने शासन-प्रशासन से टिमरनी में खेल गतिविधियों के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने की अपील की है।

वहीं, क्रिकेट, फुटबाल सहित अन्य आउटडोर खेलों के लिए भी नगर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट में विचाराधीन है खेल ग्राउंड का मामला

ज्ञापन में राधास्वामी सत्संग सभा को शासन द्वारा आवंटित भूमि का उल्लेख किया गया, जिसका केस एडीएम राजस्व हरदा एवं उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने की बात कही गई। मांग की गई कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में उसका उपयोग टिमरनी के खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान के रूप में किया जाए। यदि यह संभव नहीं हो तो शासन द्वारा अन्य उपयुक्त स्थान पर खेल मैदान की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

खिलाड़ियों एवं नगरवासियों का कहना है कि खेल मैदान उपलब्ध होने से युवाओं को नियमित अभ्यास का अवसर मिलेगा। इससे सेना, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा और नगर में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।