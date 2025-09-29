मेरी खबरें
    MP में 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी सरकार, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलेगी सस्ती किताब

    RTE के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेशित 8 लाख 45 हजार बच्चों की सिंगल क्लिक में 489 करोड़ की राशि जारी की। उन्होंने इस दौरान शांति निकेतन हायर सेकंडरी स्कूल छीपाबड़ को 62 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 4 लाख 1593 रुपये, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खिरकिया को 59 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 3 लाख 61 हजार 979 रुपये के सांकेतिक चेक वितरित किए।

    By vijaykumar vishnoi
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 05:44:55 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 05:44:55 PM (IST)
    
    हरदा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

    HighLights

    1. निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी कम कीमत पर किताबें होंगी उपलब्ध
    2. अभिभावकों पर महंगी किताबों को खरीदने का बोझ कम हो जाएगा
    3. RTE के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में के बच्चों की फीस भरेगी सरकार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी कम कीमत पर किताबें उपलब्ध कराएगी। इससे अभिभावकों पर महंगी किताबों को खरीदने का बोझ कम हो जाएगा। जिले के खिरकिया ब्लाक मुख्यालय के एक निजी स्कूल में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हर चौथे बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति की जा रही है। यह राशि उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में काम करेगी।

    छात्रों को जारी की 489 करोड़ की राशि

    राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेशित 8 लाख 45 हजार बच्चों की सिंगल क्लिक में 489 करोड़ की राशि जमा कराई। उन्होंने इस दौरान शांति निकेतन हायर सेकंडरी स्कूल छीपाबड़ को 62 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 4 लाख 1593 रुपये, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खिरकिया को 59 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 3 लाख 61 हजार 979 रुपये के सांकेतिक चेक वितरित किए।

    naidunia_image

    5 कार्यों का भूमिपूजन और 2 कार्यों का लोकार्पण किया

    इसी तरह मुख्यमंत्री ने जिले में 1851.04 लाख रुपये के कुल 5 कार्यों का भूमिपूजन तथा 572.80 लाख रुपये के 2 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हरदा आगमन पर जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक रीति-रिवाज़ों और लोक-संस्कृति के साथ आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रत्येक कलाकार को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री कमल पटेल, हरदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक डा. आरके दोगने, टिमरनी के पूर्व विधायक संजय शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे।

    मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का किया बखान

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिसमें लेपटॉप, स्कूटी, साइकिल एवं निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जैसी सुविधाएं शामिल है। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रतिमाह देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। भावांतर योजना के तहत किसानों को सोयाबीन फसल का सही दाम मिले, इसके लिए अंतर की राशि उनके बैंक खातों में कराने की व्यवस्था की गई है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा से प्रदेश में आयुष्मान कार्डधारी हितग्राहियों को घायल व बीमार होने की दशा में तत्काल हवाई जहाज अथवा हेलिकॉप्टर से उपचार के लिए बड़े अस्पताल में ले जाने की निशुल्क व्यवस्था की गई है।

    naidunia_image

    सरकार ने बच्चों की आर्थिक परेशानियां दूर की है : शिक्षा मंत्री

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने की सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने में आ रही आर्थिक परेशानी दूर की है। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिला सिंचाई से लेकर पीने के पानी, सड़क एवं बिजली हर क्षेत्र में अग्रणी है।

