MP में 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी सरकार, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलेगी सस्ती किताब

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी कम कीमत पर किताबें उपलब्ध कराएगी। इससे अभिभावकों पर महंगी किताबों को खरीदने का बोझ कम हो जाएगा। जिले के खिरकिया ब्लाक मुख्यालय के एक निजी स्कूल में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हर चौथे बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति की जा रही है। यह राशि उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में काम करेगी।

छात्रों को जारी की 489 करोड़ की राशि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेशित 8 लाख 45 हजार बच्चों की सिंगल क्लिक में 489 करोड़ की राशि जमा कराई। उन्होंने इस दौरान शांति निकेतन हायर सेकंडरी स्कूल छीपाबड़ को 62 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 4 लाख 1593 रुपये, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खिरकिया को 59 निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 3 लाख 61 हजार 979 रुपये के सांकेतिक चेक वितरित किए।