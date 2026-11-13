TI हत्याकांड के बाद सील की गई तीनों शराब दुकानें फिर खुली, सीधे शासन के खाते में जमा होगी बिक्री की राशि

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के बाद 2 नवंबर से बंद लाइसेंसी पाटेंद्र जायसवाल की तीनों दुकानों का संचालन शुक्रवार को आबकारी विभाग ने शुरू किया। अब इन दुकानों से होने वाली बिक्री की पूरी राशि सीधे शासन के खाते में जमा होगी।

जानकारी के अनुसार पाटेंद्र जायसवाल की तीन शराब दुकानें हरदा रोड टिमरनी, सोडलपुर रोड टिमरनी और रहटगांव में संचालित थीं। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के मामले के बाद आबकारी आयुक्त के निर्देश पर इन दुकानों को सील कर दिया गया था।