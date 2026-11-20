नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। टिमरनी थाना क्षेत्र के गोदड़ी गांव में मंगलवार दोपहर पुरानी रंजिश चलते 45 वर्षीय राकेश यादव की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई मोहन यादव ने बहन के जेठ लाल सिंह यदुवंशी और उसके बेटे जितेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया है।

योजना बनाकर की हत्या मृतक के भाई मोहन ने बताया कि राकेश मिस्त्री का काम करते थे। मंगलवार दोपहर वह गांव के पास स्कूल में साइट देखने का कहकर घर से निकला था। लौटते समय आरोपितों ने पीछे से दराती से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्वजन उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।