चलती ट्रेन से गिरा जवान, ऊपर से तीन ट्रेनें गुजरीं फिर भी सुरक्षित अस्पताल में हालत स्थिर

    सोहागपुर के पास शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात सेना का एक जवान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे के दौरान वह ट्रैक के बीचों-बीच बेहोश होकर पड़ा रहा और उसके ऊपर से तीन ट्रेनें गुजर गईं, लेकिन वह सुरक्षित बच गया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 12:54:18 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 12:54:18 AM (IST)
    HighLights

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। सोहागपुर के पास शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात सेना का एक जवान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे के दौरान वह ट्रैक के बीचों-बीच बेहोश होकर पड़ा रहा और उसके ऊपर से तीन ट्रेनें गुजर गईं, लेकिन वह सुरक्षित बच गया।

    रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रहे गैंगमैन और कर्मचारियों ने जवान को बेहोश हालत में देखा और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस से ईएमटी भंवर सिंह मंडरे और पायलट ललित यादव मौके पर पहुंचे। रेलवे लाइन पर रास्ता न होने से दोनों पैदल ट्रैक तक पहुंचे और जवान को उठाकर बाहर लाए।

    घायल की पहचान देहरादून निवासी 41 वर्षीय भूपेंद्र पुत्र सोहनवीर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, वह नासिक से जबलपुर जा रहे थे। पहले उन्हें सोहागपुर अस्पताल ले जाया गया, वहां से जिला अस्पताल और बाद में भोपाल के सेना अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है।

    पूर्व सैनिक भी मदद के लिए पहुंचे

    हादसे की जानकारी मिलते ही सर्वोपरि कल्याण समिति के सदस्य नीलम पटेल, किशोर धड़ौरे और सुनील बरदिया जिला अस्पताल पहुंचे और घायल जवान को भोपाल मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। पूर्व सैनिक ओमप्रकाश राणा ने बताया कि जवान पटरी के बीचों-बीच पड़े रहे, इसी वजह से तीन ट्रेन गुजरने के बावजूद उनकी जान बच गई।

