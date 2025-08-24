Indore: बच्चे के सामने हत्था टूटने तक चाकू मारता रहा बचपन का दोस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ललितपुर कॉलोनी (ग्वालियर) निवासी 49 वर्षीय कारोबारी चिराग जैन की शनिवार सुबह उनके ही बचपन के दोस्त विवेक जैन ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि विवेक ने चाकू का हत्था टूटने तक वार किए। पूरा घटनाक्रम चिराग का आठ वर्षीय बेटा विहान छुपकर देखता रहा।

चिराग ने 2011 में कारोबार शुरू किया था और दो साल बाद विवेक उनके साझेदार बने। करोड़ों का कारोबार खड़ा हुआ, लेकिन दो साल पहले मनमुटाव शुरू हुआ। तीन महीने पूर्व दोनों ने लिखापढ़ी कर साझेदारी खत्म कर दी। इसके बाद विवेक ने साजिश रचकर हत्या का प्लान बनाया। शनिवार सुबह चिराग की पत्नी पूनम के घर से बाहर निकलते ही विवेक फ्लैट में घुस गया और वारदात को अंजाम दे दिया।