पहले वीडियो वायरल, फिर रिश्वतकांड... 'लाइसेंस बहाली' के लिए कृषि उप संचालक 40 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। कृषि विभाग का उप संचालक जेआर हेडाऊ अपने कार्यालय में खुलेआम रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को उसे 40 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपित ने खाद-बीज की दुकान संचालित करने वाले माखननगर रोड निवासी राजनारायण गुप्ता से दुकान का लाइसेंस बहाली के बदले एक लाख रुपये मांगे थे।

अनियमितता का आरोप लगाता एक वीडियो वायरल पहली किस्त के तौर पर 40 हजार रुपये ले रहा था। अधिकारियों के अनुसार, राजनारायण गुप्ता और उनके भाई वीरेंद्र गुप्ता की विनायक खाद-बीज भंडार नाम से दुकान है। कुछ दिन पहले यहां अनियमितता का आरोप लगाता एक वीडियो वायरल किया गया था।