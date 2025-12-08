किसानों का अनोखा प्रदर्शन... मंडी में प्याज 40 पैसे किलो बिका तो राहगीरों को बांटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। प्याज उत्पादक किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहीं। सोमवार को मंडी में 40 पैसे प्रति किलो का दाम मिला तो चंदेरी के किसानों ने भोपाल रोड पर प्याज की ढेरी लगा दी और राहगीरों को रोककर मुफ्त में प्याज बांट दिया। किसान एमएस मेवाड़ा का कहना है कि मंडी में प्याज 10 रुपए कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। इतनी कम कीमत पर तो भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा।

सरकार ने मदद नहीं की तो बर्बादी तय किसान की सारी मेहनत, लागत और उम्मीद सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। एक किसान ने बताया कि उसने दो बीघा में प्याज बोई थी। इसमें करीब 80 हजार खर्च आया। परिवार के सदस्यों की मेहनत का मूल्य जोड़ दें तो लागत और बढ़ जाएगी। अब जब फसल तैयार है तो दाम नहीं मिल रहे। सरकार ने मदद नहीं की तो बर्बादी तय है। किसानों ने प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।