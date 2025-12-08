मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसानों का अनोखा प्रदर्शन... मंडी में प्याज 40 पैसे किलो बिका तो राहगीरों को बांटी

    प्याज उत्पादक किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहीं। सोमवार को मंडी में 40 पैसे प्रति किलो का दाम मिला तो चंदेरी के किसानों ने भोपाल रोड पर प्याज की ढेरी लगा दी और राहगीरों को रोककर मुफ्त में प्याज बांट दिया। किसान एमएस मेवाड़ा का कहना है कि मंडी में प्याज 10 रुपए कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो बिक रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 10:10:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 10:10:45 PM (IST)
    किसानों का अनोखा प्रदर्शन... मंडी में प्याज 40 पैसे किलो बिका तो राहगीरों को बांटी
    मंडी में प्याज 40 पैसे किलो बिका तो राहगीरों को बांटी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। प्याज उत्पादक किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहीं। सोमवार को मंडी में 40 पैसे प्रति किलो का दाम मिला तो चंदेरी के किसानों ने भोपाल रोड पर प्याज की ढेरी लगा दी और राहगीरों को रोककर मुफ्त में प्याज बांट दिया। किसान एमएस मेवाड़ा का कहना है कि मंडी में प्याज 10 रुपए कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। इतनी कम कीमत पर तो भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा।

    सरकार ने मदद नहीं की तो बर्बादी तय

    किसान की सारी मेहनत, लागत और उम्मीद सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। एक किसान ने बताया कि उसने दो बीघा में प्याज बोई थी। इसमें करीब 80 हजार खर्च आया। परिवार के सदस्यों की मेहनत का मूल्य जोड़ दें तो लागत और बढ़ जाएगी। अब जब फसल तैयार है तो दाम नहीं मिल रहे। सरकार ने मदद नहीं की तो बर्बादी तय है। किसानों ने प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।


    बेभाव हो गया प्याज

    सोमवार को सीहोर मंडी में प्याज का अधिकतम भाव 300 प्रति क्विंटल रहा। वहीं पड़ोसी जिले राजगढ़ में यही प्याज 200 रुपये प्रति क्विंटल बिका। सीहोर में भी पूरे महीने का औसत मूल्य 100 रुपया प्रति क्विंटल है। किसान परेशान होकर गांव के बाहर गड्ढों में प्याज फेंक दिया है।

    इसे भी पढ़ें... माओवाद से मुक्ति की राह पर MP, मंडला जिला 'केबी दलम' से हुआ मुक्त, पुलिस का अगला फोकस क्या?

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.