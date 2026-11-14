नर्मदापुरम: एसटीआर के एसडीओ के घर लोकायुक्त का छापा, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में एक साथ कार्रवाई
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ संजीव शर्मा के पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास और छिंदवाड़ा के निजी निवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त भोपाल की टीम ने एक साथ दबिश दी।
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 02:03:06 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 02:03:06 PM (IST)
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ संजीव शर्मा के शासकीय आवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। सौ- पुलिस
HighLights
- एसटीआर के एसडीओ के ठिकानों पर छापा
- आय से अधिक संपत्ति का मामला
- भोपाल, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में संपत्ति की जांच
नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। पचमढ़ी में पदस्थ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ संजीव शर्मा के शासकीय आवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। पचमढ़ी के साथ एसडीओ के छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास पर भी कारवाई जारी है।
लोकायुक्त भोपाल ने एसडीओ शर्मा पर आय से अधिक का प्रकरण दर्ज किया है। विशेष न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद दोनों जगह एक साथ दबिश दी। लोकायुक्त टीम के सदस्य संपत्ति की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुल अर्जित संपत्ति का पता चलेगा।
तीन जगह मिली संपत्ति
अभी तक की जांच में सामने आया है कि एसडीओ शर्मा की भोपाल, छिंदवाड़ा , पचमढ़ी में संपत्ति की मिली है। छिंदवाड़ा निजी आवास पर बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली है । अभी पचमढ़ी प्रोफेसर कालोनी स्थित उनके सरकारी आवास से छानबीन और दस्तावेज और संपत्ति खंगाले जा रहे हैं।
एसडीओ संजीव शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। उनके पचमढ़ी के शासकीय और छिंदवाड़ा स्थित निजी आवास पर दबिश दी है। मामले की जांच जारी है।जांच पूरी होने के बाद कुल अर्जित संपत्ति का पता चलेगा।- अजय मिश्रा, डीएसपी, लोकायुक्त, भोपाल