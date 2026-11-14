नर्मदापुरम: एसटीआर के एसडीओ के घर लोकायुक्त का छापा, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में एक साथ कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। पचमढ़ी में पदस्थ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ संजीव शर्मा के शासकीय आवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। पचमढ़ी के साथ एसडीओ के छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास पर भी कारवाई जारी है।

लोकायुक्त भोपाल ने एसडीओ शर्मा पर आय से अधिक का प्रकरण दर्ज किया है। विशेष न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद दोनों जगह एक साथ दबिश दी। लोकायुक्त टीम के सदस्य संपत्ति की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुल अर्जित संपत्ति का पता चलेगा।