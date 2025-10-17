इंदौर में शराब कारोबारी ने युवकों को पीटा, बाउंसरों ने गोली चलाई, FIR दर्ज

मेरी खबरें
    Indore Crime: इंदौर में कार और बाइक टकराने की बात पर विवादित शराब कारोबारी सूरज रजक ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। डंडे से पिटाई करवाई और गोली मारने की धमकी देकर हवा में फायर करवाए। कनाड़िया पुलिस ने सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 07:48:10 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 08:08:21 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कार और बाइक टकराने की बात पर विवादित शराब कारोबारी सूरज रजक ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। डंडे से पिटाई करवाई और गोली मारने की धमकी देकर हवा में फायर करवाए। कनाड़िया पुलिस ने सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया है। सूरज ने कहा मुझे मारने के लिए हमला हुआ है। उसने शराब कारोबार से जुड़े ठेकेदारों पर ही शक जताया है। कनाड़िया पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार रात करीब पौने एक बजे की है।

    दूधिया निवासी 25 वर्षीय स्नेहराज जाट ने सूरज और दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। टीआई डॉ.सहर्ष यादव के अनुसार स्नेहराज दोस्त अर्पित सिंह गुर्जर के साथ बाइक से दूधिया (नेमावर रोड़) की तरफ जा रहा था। जैसे ही मयंक ब्लू वाटरपार्क रोड़ पर अंडर ब्रिज पर पहुंचा, गलत दिशा से काले रंग की कार आ गई। तभी कार से सूरज रजक उतरा और गालियां देने लगा। एक अन्य कार भी आ गई और उसमें से सूरज के बाउंसर उतरे। एक बाउंसर ने स्नेहराज और अर्पित पर डंडे से हमला कर दिया।


    घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई

    सूरज ने गोली मारने की धमकी दी और कहा कि कार से पिस्टल निकालो। युवक डरकर भागने लगे तो बाउंसर ने हवा में गोली चला दी। देर रात हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शुक्रवार तड़के पौने पांच बजे पुलिस ने सूरज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सूरज ने इसे हत्या की साजिश बताया और कहा कि युवकों को विरोधियों द्वारा भेजा है। उसने कायमी के विरोध में कनाड़िया थाने का घेराव करने की चेतावनी दी और फेसबुक पर पोस्ट डाली। स्थिति संभालने के लिए तीन थानों का बल थाने में तैनात करवा दिया गया। हालांकि न सूरज थाना घेरने पहुंचा न उसने रिपोर्ट लिखवाई।

