    MP News: इटारसी से लापता महिला गुजरात में मिली, ससुराल से 12 लाख ऐंठने खुद रची थी अपहरण की साजिश

    इटारसी स्टेशन से लापता हुई महाराष्ट्र के भुसावल की महिला गुजरात में मिली है। जांच में सामने आया कि महिला ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी ताकि ससुराल पक्ष से 12 लाख रुपये वसूले जा सकें।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 05:59:17 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 05:59:17 AM (IST)
    इटारसी से लापता महिला गुजरात में मिली

    नईदुनिया प्रतिनिधि,नर्मदापुरम। इटारसी स्टेशन से लापता हुई महाराष्ट्र के भुसावल की महिला गुजरात में मिली है। जांच में सामने आया कि महिला ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी ताकि ससुराल पक्ष से 12 लाख रुपये वसूले जा सकें।

    जानकारी के अनुसार, भुसावल निवासी गौरव महाजन 9 सितंबर को पत्नी रवीना और मां के साथ सचखंड एक्सप्रेस से लुधियाना से भुसावल लौट रहे थे। इटारसी स्टेशन के पास गौरव की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पत्नी ट्रेन से गायब है। इसके बाद जीआरपी इटारसी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

    रेल पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने इटारसी, भोपाल और उज्जैन स्टेशनों के 75 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें पता चला कि रवीना इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरी और भोपाल-उज्जैन होते हुए गुजरात पहुंच गई।

    12 लाख की फिरौती

    12 सितंबर को रवीना के जेठ सौरभ महाजन के मोबाइल पर एक संदेश आया, जिसमें रवीना की बंधक जैसी तस्वीर के साथ 12 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। यह संदेश रवीना के ही मोबाइल से भेजा गया था। 13 सितंबर को पुलिस ने रवीना को गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के अमरपुर गांव में एक पोल्ट्री फार्म से ढूंढ निकाला। पूछताछ में रवीना ने कबूल किया कि उसने ससुराल वालों को परेशान करने और पैसे ऐंठने के लिए यह साजिश रची थी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर 14 सितंबर को रवीना को गिरफ्तार कर लिया।

