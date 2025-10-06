MP News: ड्राइवर ने किसान को जड़ा थप्पड़, टोकन केंद्र पर हंगामा; तहसीलदार ने मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम: औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित डबल लाक केंद्र पर शुक्रवार को टोकन वितरण के दौरान अव्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। इसी बीच एक अप्रिय घटना सामने आई, जब तहसीलदार सरिता मालवीय की गाड़ी पीछे लेते समय सांगाखेड़ा कला के किसान मयूर पटेल को हल्की टक्कर लग गई। इसको लेकर जब किसान ने आपत्ति जताने पर तहसीलदार के ड्राइवर ने गुस्से में आकर किसान को थप्पड़ जड़ दिया।
इस घटना से किसान भड़क उठे और जमकर हंगामा हुआ। स्थिति बिगड़ते देख तहसीलदार सरिता मालवीय ने हाथ जोड़कर पीड़ित किसान से माफी मांगी और ड्राइवर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरिता मालवीय ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। मौके पर देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे सहित एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन किसानों का गुस्सा काफी देर तक शांत नहीं हुआ।
विवाद को काबू में लाने के लिए आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने दो घंटे से अधिक समय तक एक कमरे में रखा। हालांकि तहसीलदार द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद देर शाम तक आरोपित ड्राइवर पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।
