नर्मदापुरम में रेत का खूनी खेल: अवैध खनन करने वालों ने ठेका कंपनी के कर्मचारी पर चढ़ाया ट्रैक्टर, 6 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। जिले में नर्मदा नदी के रेत का विवाद खूनी होने लगा है। शुक्रवार-शनिवार की रात ठेका कंपनी के कर्मचारियों और रेत की अवैध खोदाई करने वालों के बीच विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि अवैध खनन वालों ने रेत का ठेका लेने वाली कंपनी के कर्मचारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

थाने के सामने चढ़ाया ट्रेक्टर बताया गया कि सिल्वर मिस्ट कंपनी को रेत खनन का ठेका मिला है। शुक्रवार-शनिवार की रात उसके कर्मचारियों ने अवैध ढुलाई कर रही ट्रॉलियों को डिवाइन सिटी के पास पकड़ा तो रेत की रायल्टी को लेकर विवाद हो गया। वहां से निकलकर ठेका कर्मचारी लौटने लगे तो अवैध खनन वालों ने उनका पीछा कर देहात थाने के सामने पकड़ लिया।