इंदौर में 5.63 लाख रुपये में बिका 0001 नंबर, तीन साल बाद फिर 5 लाख के पार पहुंची वीआईपी नंबर की बोली

Edited By: Ramnath Mutkule

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर आरटीओ में वीआईपी नंबरों का क्रेज एक बार फिर सामने आया है। 0001 नंबर तीन साल बाद फिर 5 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर गया। गुरुवार को MP-09 BZ सीरीज के इस प्रीमियम नंबर के लिए हुई ई-नीलामी में बोली 5.63 लाख रुपए तक पहुंची। एक लाख रुपए के बेस प्राइस वाले इस नंबर के लिए चार दावेदार मैदान में थे। बोली शुरू होने के बाद दावेदारों के बीच मुकाबला बढ़ता गया और आखिरकार नंबर 5.63 लाख रुपए में बिका।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार करीब तीन साल बाद इसकी कीमत फिर 5 लाख रुपए के पार पहुंची है। यह नंबर इस दौरान बेस प्राइस से लेकर साढ़े चार लाख रुपए तक में बिका था। इसके अलावा खास बात यह भी है कि श्राद्ध पक्ष में लगातार दूसरे सप्ताह 0001 नंबर लाखों रुपए में बिका है। पिछले सप्ताह हुई नीलामी में यही नंबर 4.40 लाख रुपए में गया था। यानी दो सप्ताह से लगातार इस नंबर की सबसे ज्यादा डिमांड रही। इस सप्ताह यह नंबर अंकित मुकाती के नाम से अलॉट हुआ है।