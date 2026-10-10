इंदौर में 12 हॉस्टलों को 4 महीने से नहीं मिला बजट, 1500 छात्र परेशान; दूध-राशन का भुगतान ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित 12 छात्रावासों में इन दिनों दैनिक खर्चों को लेकर ही चिंता बढ़ी हुई है। दरअसल, बीते 4 महीने से इन छात्रावासों में संचालन के लिए राशि का आवंटन नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाह से लेकर छात्रावास में रहने वाले बच्चों के खाने-पीने से लेकर दवाओं और अन्य सुविधाओं को बनाए रखना भी मुश्किल होने लगा है।

पेमेंट पोर्टल में बदलाव करते हुए एनएसए स्पर्श शुरू किया गया है। इसके बाद से राशि आवंटन नहीं हुआ है। बता दें कि इन 12 छात्रावासों में 1500 के लगभग छात्र-छात्राएं रहते हैं। राशि न मिलने से इन पर इसका सीधा असर हो रहा है।