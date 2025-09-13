इंदौर में 15 हजार हितग्राहियों की टेंशन दूर, जल्द राशन के लिए मिलेगी पात्रता पर्ची, एक साल से अटका था काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में एक साल से लंबित 15 हजार हितग्राहियों को जल्द ही पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों की केवाईसी कर पात्रता पर्ची जारी करने की पहल शुरू की है। एक सप्ताह में सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने लगेगा। करीब एक साल से यह हितग्राही पात्र होने के बावजूद राशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद अब इनका नाम खाद्यान के लिए जोड़ा जा रहा है।

एक अक्तूबर से मिलने लगेगा राशन पात्रता पर्ची जारी होने के बाद एक अक्टूबर से राशन प्रदाय शुरू हो जाएगा। आपूर्ति विभाग द्वारा आपकी पर्ची आपका हक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में एक वर्ष से लंबित 15 हजार हितग्राहियों की पात्रता पर्चिया जारी की जाएगी।