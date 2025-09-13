मेरी खबरें
    इंदौर में 15 हजार हितग्राहियों की टेंशन दूर, जल्द राशन के लिए मिलेगी पात्रता पर्ची, एक साल से अटका था काम

    Indore News: इंदौर में एक साल से लंबित 15 हजार हितग्राहियों को जल्द ही राशन की पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। अगले एक सप्ताह में सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने लगेगा। करीब एक साल से यह हितग्राही पात्र होने के बावजूद राशन के लिए इंतजार कर रहे थे।

    By prem jat
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 09:34:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 09:35:45 PM (IST)
    केवाईसी के बाद एक अक्तूबर से मिलने लगेगा राशन (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. 15 हजार हितग्राहियों को मिलेगी राशन की पात्रता पर्ची
    2. एक साल से राशन के लिए इंतजार कर रहे थे हितग्राही
    3. केवाईसी के बाद एक अक्तूबर से मिलने लगेगा राशन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में एक साल से लंबित 15 हजार हितग्राहियों को जल्द ही पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों की केवाईसी कर पात्रता पर्ची जारी करने की पहल शुरू की है। एक सप्ताह में सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने लगेगा। करीब एक साल से यह हितग्राही पात्र होने के बावजूद राशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद अब इनका नाम खाद्यान के लिए जोड़ा जा रहा है।

    एक अक्तूबर से मिलने लगेगा राशन

    पात्रता पर्ची जारी होने के बाद एक अक्टूबर से राशन प्रदाय शुरू हो जाएगा। आपूर्ति विभाग द्वारा आपकी पर्ची आपका हक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में एक वर्ष से लंबित 15 हजार हितग्राहियों की पात्रता पर्चिया जारी की जाएगी।

    जिन हितग्राहियों की पात्रता पर्ची का सत्यापन तो हो चुका है लेकिन पर्ची में दर्ज सदस्यों की केवाईसी पूर्ण नहीं होने से पर्ची जनरेट नहीं हो सकी थी, अब उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। समय सीमा में सभी हितग्राहियों की केवाईसी पूरी कर पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।

    पीओएस मशीन से होगी केवाईसी

    जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीन से हितग्राहियों की केवाईसी की जाएगी। इसके अलावा विक्रेताओं को हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई गई है और वह घर-घर जाकर भी केवाईसी करेंगे। फूड ऑफिस में भी दो विशेष पीओएस मशीनें लगाई गई हैं। कंट्रोल रूम से भी हितग्राहियों को फोन पर सूचना दी जा रही है।

    घर बैठे कर सकेंगे केवाईसी

    कलेक्टर शिवम वर्मा ने 20 सितंबर तक अभियान शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश जारी किए है। पात्रता पर्ची जारी होने के बाद राशन प्रदाय शुरू हो जाएगा। हितग्राही घर बैठे भी केवाईसी कर सकते है। हितग्राही को मेरा ई-केवाईसी एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और इसके माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की केवाईसी आवश्यक नहीं है।

