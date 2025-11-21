मेरी खबरें
    इंदौर–नागपुर वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इसके कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे मुख्यालय ने 16 कोच संचालन पर सहमति दे दी थी। आठ कोच का रैक इंदौर पहुंच गया है। 16 कोच लगने के बाद रोजाना 1,000 से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 12:40:25 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 01:16:12 PM (IST)
    इंदौर और नागपुर के बीच चलेगी 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस, 1 हजार से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर
    इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रैक इंदौर पहुंचा।

    HighLights

    1. भोपाल–इंदौर वंदे भारत को नागपुर तक बढ़ाया गया था।
    2. फिलहाल वंदे भारत की क्षमता करीब 532 यात्रियों की है।
    3. 16 कोच लगने के बाद से 1 हजार से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर–नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को आठ की जगह 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। संभवत: सोमवार से इस ट्रेन को 16 कोच से चलाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक रेक इंदौर पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर–नागपुर वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इसके कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है।

    रेलवे मुख्यालय ने 16 कोच संचालन पर सहमति दे दी थी। अतिरिक्त आठ कोच का रैक इंदौर पहुंच गया है। रेलवे विशेषज्ञ नागेश नामजोशी के मुताबिक पहले भी यह रैक इंदौर आया था, लेकिन तत्काल दूसरी रूट की जरूरत के कारण इसे वापस भेजना पड़ा था। माना जा रहा है कि वहीं रैक दोबारा इंदौर भेजा जाएगा।


    ट्रेन का संचालन रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन होता है। फिलहाल इसकी क्षमता करीब 532 यात्रियों की है, लेकिन 16 कोच लगने के बाद रोजाना 1,000 से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि 2023 में भोपाल–इंदौर वंदे भारत को नागपुर तक बढ़ाए जाने के बाद से ट्रेन को लगातार अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

    आज से नहीं चलेगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन

    खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक झरने दिखाने वाली प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन का संचालन आज से बंद कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने यह जानकारी दी। बता दें, रेलवे द्वारा पातालपानी से कालाकुंड तक के रेल सेक्शन को किया गया है। मानसून शुरू होते ही इस रूट पर ट्रेन संचालन शुरू कर दिया जाता है।

    ट्रेन अगस्त माह से शुरू होकर मार्च अथवा अप्रैल तक चलाई जाती है। इस वर्ष रेलवे ने नवंबर माह में ही संचालन बंद करने का निर्णय ले लिया है। इसका कारण यह है कि रेलवे द्वारा महू से पातालपानी तक ब्राडगेज लाइन डाल दी गई है। अब इसे चोरल से होते हुए खंडवा लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाएगा।

