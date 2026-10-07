इंदौर में नाबालिग की संदिग्ध मौत! बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद कमरे में मिली छात्रा की लाश, शरीर पर थे चोट के निशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआइजी थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर में मंगलवार रात 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से कुछ घंटे पहले उसका दोस्त अभिषेक घर पहुंचा था और उसके साथ रहने की जिद को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। छात्रा के मना करने पर विवाद इतना बढ़ा कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। इसके बाद छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ शिकायत करने थाने भी निकली। घर लौटने के कुछ देर बाद छात्रा का शव कमरे के फर्श पर पड़ा मिला। उसके सीने और कंधे पर चोट के निशान मिले हैं।

राजस्थान से इंदौर आकर किराये से रह रही थी छात्रा पुलिस के अनुसार मूलत: गंगापुर, राजस्थान निवासी वैष्णवी अपनी मां और बड़ी बहन कृष्णा के साथ जगजीवन रामनगर में किराये के मकान में रहती थी। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि कृष्णा कालेज की छात्रा है। वैष्णवी की परदेशीपुरा निवासी अभिषेक से दोस्ती थी। वह पहले परदेशीपुरा क्षेत्र में ही रहती थी।

रात में हुआ विवाद, थाने पहुंचीं बहनें कृष्णा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे अभिषेक घर आया था। वह वैष्णवी पर अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। वैष्णवी ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि अभिषेक ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद नाराज होकर दोनों बहनें शिकायत करने परदेशीपुरा थाने का बोलकर निकली थी। घर लौटने पर फर्श पर मिली बहन हालांकि कुछ देर बाद दोनों वहां से लौट आईं और फिर परदेशीपुरा-पाटनीपुरा की तरफ चली गईं। करीब साढ़े चार बजे दोनों वापस घर पहुंचीं। वैष्णवी चाबी लेकर प्रथम मंजिल पर ऊपर चली गई, जबकि कृष्णा कुछ देर नीचे गाड़ी रखने के लिए रुक गई। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वैष्णवी फर्श पर पड़ी मिली।