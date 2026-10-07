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इंदौर में नाबालिग की संदिग्ध मौत! बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद कमरे में मिली छात्रा की लाश, शरीर पर थे चोट के निशान

एमआइजी थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर में मंगलवार रात 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से कुछ घंटे पहले उसका दोस्त अभिषेक घ...और पढ़ें

By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 09:29:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 09:29:35 PM (IST)
इंदौर में नाबालिग की संदिग्ध मौत! बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद कमरे में मिली छात्रा की लाश, शरीर पर थे चोट के निशान
इंदौर में नाबालिग की संदिग्ध मौत!

HighLights

  1. जगजीवन रामनगर में 16 वर्षीय छात्रा का संदिग्ध शव मिला
  2. साथ रहने के विवाद में आरोपी दोस्त अभिषेक ने तोड़ा मोबाइल
  3. मृतका के शरीर पर मिले चोट के निशान, आरोपी दोस्त फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआइजी थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर में मंगलवार रात 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से कुछ घंटे पहले उसका दोस्त अभिषेक घर पहुंचा था और उसके साथ रहने की जिद को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। छात्रा के मना करने पर विवाद इतना बढ़ा कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। इसके बाद छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ शिकायत करने थाने भी निकली। घर लौटने के कुछ देर बाद छात्रा का शव कमरे के फर्श पर पड़ा मिला। उसके सीने और कंधे पर चोट के निशान मिले हैं।

राजस्थान से इंदौर आकर किराये से रह रही थी छात्रा

पुलिस के अनुसार मूलत: गंगापुर, राजस्थान निवासी वैष्णवी अपनी मां और बड़ी बहन कृष्णा के साथ जगजीवन रामनगर में किराये के मकान में रहती थी। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि कृष्णा कालेज की छात्रा है। वैष्णवी की परदेशीपुरा निवासी अभिषेक से दोस्ती थी। वह पहले परदेशीपुरा क्षेत्र में ही रहती थी।


रात में हुआ विवाद, थाने पहुंचीं बहनें

कृष्णा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे अभिषेक घर आया था। वह वैष्णवी पर अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। वैष्णवी ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि अभिषेक ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद नाराज होकर दोनों बहनें शिकायत करने परदेशीपुरा थाने का बोलकर निकली थी।

घर लौटने पर फर्श पर मिली बहन

हालांकि कुछ देर बाद दोनों वहां से लौट आईं और फिर परदेशीपुरा-पाटनीपुरा की तरफ चली गईं। करीब साढ़े चार बजे दोनों वापस घर पहुंचीं। वैष्णवी चाबी लेकर प्रथम मंजिल पर ऊपर चली गई, जबकि कृष्णा कुछ देर नीचे गाड़ी रखने के लिए रुक गई। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वैष्णवी फर्श पर पड़ी मिली।

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया

कृष्णा ने अपने एक दोस्त को बुलाया और दोनों वैष्णवी को नंदानगर स्थित वर्मा अस्पताल ले गए। वहां से उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बाद में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की।

आरोपी दोस्त फरार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

टीआइ सीबी सिंह के मुताबिक वैष्णवी के सीने और कंधे पर चोट के निशान मिले हैं। घटना के बाद से अभिषेक फरार है। कृष्णा ने उसे जाते हुए देखने की बात पुलिस को बताई है और उसी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह और चोटों की प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस अभिषेक की तलाश के साथ घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

बड़ी बहन के बयानों में उलझी रही पुलिस

टीआइ के अनुसार कृष्णा के बयान भी संदेहास्पद है। वह एमआइजी थाना क्षेत्र में रहती है और रिपोर्ट के लिए परदेशीपुरा थाने जा रही थी। कृष्णा ने वैष्णवी को घंटो बाद अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को भी सुबह आठ बजे सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

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