धार में 189 करोड़ की परियोजना अधर में... ठंड व कोहरे के बीच अधूरे डायवर्जन बन सकते हैं मौत का कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले लोगों को जिन अंडरपास और ओवरब्रिज से राहत मिलने की उम्मीद थी, वे अब तक अधूरे पड़े हैं। करीब 189 करोड़ रुपये की इस परियोजना का काम सात प्रमुख जंक्शनों पर होना है, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। कहीं सड़क की खुदाई करके काम छोड़ दिया गया है तो कहीं वाहन चालकों के लिए अस्थायी डायवर्जन बना दिए गए हैं।

ऐसे में हाईवे पर सफर करना लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उन जगहों पर है, जहां डायवर्जन तो बना दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। कई स्थानों पर संकेतक और चेतावनी बोर्ड भी ठीक से नजर नहीं आते।

अचानक रास्ता बदलने और संकरी सड़क के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि इन अधूरे डायवर्जन के कारण कई बार वाहन आपस में टकरा चुके हैं और छोटे-बड़े हादसे भी हुए हैं। ठंड के दिनों में खतरा अधिक, वजह कोहरा और दृश्यता की कमी ठंड के मौसम में अधूरे डायवर्जन और निर्माण स्थलों पर दुर्घटना का खतरा और बढ़ सकता है। क्योंकि इन दिनों में कोहरा अधिक छाया रहता है, इस कारण हाईवे पर वाहन चलाना चालकों के लिए चुनौती रहता है, ऐसे में यदि जरा सी भी चूक हुई तो वाहन सीधा इस अधूरे डायवर्जन में गिरकर हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि एनएचएआई पहले सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे और जल्द से जल्द काम शुरू करवाए। लोगों की मांग है कि परियोजना को अब और लटकाने के बजाय समय सीमा तय कर निर्माण पूरा किया जाए। आखिर सवाल 189 करोड़ रुपये का ही नहीं, बल्कि रोज इस हाईवे से गुजरने वाले हजारों लोगों की जान की सुरक्षा का भी है।