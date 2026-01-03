भागीरथपुरा में राहत नहीं... डिस्चार्ज के बाद 20 प्रतिशत मरीज दोबारा अस्पताल में भर्ती, ICU में मौत से जूझ रहे 20 लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह हैं कि अस्पतालों से डिस्चार्ज होने के बाद भी करीब 20 प्रतिशत मरीजों को दोबारा भर्ती कराना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके परिवारों में डर और चिंता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर के विभिन्न अस्पतालों में इस समय कुल 149 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 20 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। अधिकांश मरीज पेट दर्द, उल्टी और दस्त की समस्या से पीड़ित हैं।

स्वजन का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मरीजों को समय पर दवाइयां दी जा रही हैं और घर में केवल उबला हुआ पानी ही पिलाया जा रहा है। इसके बावजूद तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। भागीरथपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में रोज ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें पहले अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। यहां प्राथमिक जांच के बाद मरीजों को एंबुलेंस की मदद से फिर से अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह मरीजों को पांच दिन की दवाई की कीट दी जा रही है। लेकिन कई मरीज दवाओं का डोज पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे दोबारा संक्रमण हो सकता है।