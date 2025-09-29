मेरी खबरें
    इंदौर में लोडिंग वाहन में ड्राइवर सीट के नीचे से 21 किलो गांजा जब्त

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 07:26:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 07:29:07 PM (IST)
    पुलिस ने जब्त किया लोडिंग वाहन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पुलिस की सख्ती के बाद भी कम नहीं हो रही है। पुरे शहर में अलग-अलग तरीकों से युवाओं तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने लोडिंग वाहन से 21 किलो गांजा जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक टीम द्वारा संदिग्धों की चेकिंग करते समय चैतन्य हनुमान मंदिर के पास एक चार पहिया लोडिंग वाहन में ड्राइवर सीट पर संदिग्ध व्यक्ति दिखा।

    वह पुलिस को देखकर घबराने लगा और भागने का प्रयास करने लगा। वाहन की चेकिंग की तो ड्राइवर सीट के नीचे गांजा रखा हुआ था।

    आरोपित गोरेलाल निंगवाल निवासी ओखलेश्वर जिला खरगौन ने पूछताछ में अवैध मादक पदार्थ सस्ते दामों पर प्राप्त कर महंगे दामों पर नशे के आदि लोगों को बिक्री करने का कार्य करना कबूला है।

    बताया जा रहा है कि आरोपित लंबे समय से इसी प्रकार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता था। लेकिन पुलिस को लगता था कि वह कोई सामान रखने के लिए आया है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है, जिसे यह गांजा देने के लिए आया था।

