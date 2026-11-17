नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूध व्यापारी को जमीन दिलाने के नाम पर तीन करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने 12 साल पुरानी पहचान का फायदा उठाकर कम दाम में भूखंड दिलाने का झांसा दिया। नकद और ऑनलाइन माध्यमों से रुपये लेने के बाद न जमीन का कब्जा दिया और न ही रजिस्ट्री कराई। जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने रविवार रात चार आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

क्राइम ब्रांच के अधिकारी के अनुसार फरियादी सतीश गुर्जर निवासी रूपराम नगर (जूनी इंदौर) दूध का व्यवसाय करते हैं। उनकी दुकान पर लगभग 12 साल से संजय दूध लेने आता था। पुरानी पहचान होने से संजय ने सतीश की मुलाकात साथी हरगुन आहूजा और संतोष सचदेवा से कराई।