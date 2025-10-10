तीन दिन में बदलेगी Indore के इन 33 ब्लैक स्पॉट की तस्वीर, कलेक्टर ने दी हिदायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में दुर्घटनाएं रोकने के लिए कलेक्टर ने गुरुवार देर शाम को सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी विभाग को तीन दिनों में शहर के चिन्हित 33 ब्लैक स्पॉट पर कार्य करने की हिदायत दी है। शहर में ऐसे 33 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां ब्लैक स्पॉट होने से दुर्घटनाएं हुई हैं।

प्राथमिक रूप से इन स्थानों पर युद्ध स्तर पर तीन दिनों में साइनेज लगाने के साथ ही लाइट और रम्बल स्ट्रिप अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। तीन दिनों बाद इन सभी स्थानों का वे स्वयं निरीक्षण भी करेंगे। कोई भी दुर्घटना न हो, ऐसे उपाय विभागों द्वारा अनिवार्यता से किए जाएं। बैठक में एडीएम रोशन राय सहित नेशनल हाइवे, नगर निगम, एमपीआरडीसी, यातायात पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहें।

चिन्हित इन ब्लैक स्पॉट्स पर होगा कार्य

जिला प्रशासन द्वारा जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उनमें लवकुश चौराहा, रिजलाय फाटा धार रोड, देवासनाका चौराहा, बेस्ट प्राइज के सामने बायपास रोड, ओमेक्स सिटी बायपास रोड, डेक्थनाल के सामने बायपास रोड, टाटा शोरूम के सामने एबी रोड, बिचौली मर्दाना ब्रिज के ऊपर बायपास, तीन इमली चौराहा, रालामंडल चौराहा बायपास रोड, तेजाजी नगर ब्रिज के ऊपर एबी रोड, कैलोद करताल फाटा बायपास रोड, राऊ गोल चौराहा, आइटी पार्क चौराहा, विशेष जूपिटर हॉस्पिटल के सामने रिंग रोड, प्रभु तौल कांटे के पास नेमावर, ट्रेंचिंग ग्राउंड के सामने नेमावर रोड देवगुराड़िया, ग्राम माचल, महू-नीचम रोड घाटाबिल्लौद, काला सूरा फाटा धार रोड, एबी रोड भैरुघाट पुलिया के पास ग्राम कालाकिराय, अर्जुन बरोदा डकाच्या, एबी रोड बुड़ी बरलाई, कल्याण मिल, लसुड़िया परसार, टीही पुलिया फोरलेन रोड, पिगडंबर, मां वैष्णो ढाबा, इंदौर खंडवा रोड भैरूघाट, इंदौर खंडवा बाइ ग्राम और दुधिया पावर हाउस के सामने नेमावर रोड शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।

