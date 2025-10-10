इंदौर में पुलिस और ABVP के बीच तीखी बहस, बाइक से निकाली चाबी तो छात्र नेताओं ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार रात एमजी रोड क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। करीब 30 मिनट तक पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तीखी बहस होती रही। सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वाहन छोड़ने को लेकर कार्यकर्ता दवाब बनाने लगे। वहीं, प्रांत सहमंत्री कौशल यादव और महानगर सहमंत्री प्रतीक यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए है और चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करना बताया।

चाबी निकालने से शुरू हुआ विवाद मामले में पुलिस अधिकारियों ने इन बातों को नकारा दिया। उनका कहना है कि इसे संबंधित कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत किए जाए। घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र में बुधवार रात 12.30 बजे हुई। उस दौरान पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान छात्र नेता बाइक से निकले। जवानों ने वाहन रोका और चाबी निकाल ली। साथ ही वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगे। चाबी निकालने की बात पर छात्रनेताओं ने आपत्ति ली। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया।