इंदौर में मिलावट की आशंका में 341 किलो खाद्य सामग्री जब्त, श्री श्याम फूड एजेंसी की फैक्ट्री कराई बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को पांच खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 12 नमूने जांच के लिए लिए गए। मावे में मिलावट की आशंका पर कराया काम बंद ग्राम अहीरखेड़ी स्थित श्री श्याम फूड एजेंसी में मावे में मिलावट की आशंका और खाद्य निर्माण के लिए उपयुक्त पंजीयन नहीं मिलने पर फैक्ट्री में कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। यहां से 341 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 75 हजार रुपये है।

दूध से फैट निकालकर स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था टीम के निरीक्षण में एजेंसी में दूध से फैट निकालकर स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। परिसर में वनस्पति तेल भी मिला। यहां से मावे के दो, वनस्पति, सूजी और स्किम्ड मिल्क पाउडर का एक-एक नमूना लिया गया। जब्त सामग्री में 298 किलो मावा, 28 किलो वनस्पति और 15 किलो सूजी शामिल है।