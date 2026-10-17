इंदौर में 6 महीने में 357 नए एचआईवी मरीज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों ने चौंकाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे फर्स्ट-95 अभियान के तहत अप्रैल से सितंबर के महीने में 357 नए एचआइवी संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 351 मरीजों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) से जोड़ दिया गया है, जिसका कुल 98.3 प्रतिशत है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में संचालित इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आइसीटीसी केंद्रों) पर कुल 44,259 लोगों की जांच की गई, जिसमें नए मरीजों की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान मिले 357 संक्रमितों में से 215 अकेले एमजीएम मेडिकल कॉलेज के केंद्र में दर्ज किए गए। यानी जिले में मिले कुल संक्रमितों में करीब 60 प्रतिशत इसी केंद्र पर सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की पहचान के बाद मरीजों को उपचार से जोड़ने की प्रक्रिया में छह लोग अब भी बाकी हैं।

एमजीएम सेंटर पर सबसे कम जांच मिले सबसे ज्यादा मरीज

बीते छह महीनों में एमजीएम मेडिकल कालेज में हुई जांच में सबसे ज्यादा एचआइवी संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस सेंटर में सिर्फ 1,152 लोगों की ही जांच की गई, जिसमें से 215 एचआइवी संक्रमित पाए गए। इनमें से 209 लोगों को एआरटी सेंटर से जोड़कर दवाएं शुरू की गई हैं, वहीं 6 लोग अब भी इलाज के लिए सेंटर से जुड़ना बाकी हैं।

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जांच और संक्रमितों का केंद्रवार ब्योरा

जांच केंद्र कुल जांच संक्रमित मिले एआरटी से जुड़े उपचार से नहीं जुड़े

आईसीटीसी पीपीटीसीटी, एमवायएच 8,81 10 10 0

आईसीटीसी पीसी सेठी अस्पताल 4,259 17 17 0

आईसीटीसी डीएच इंदौर 5,135 24 24 0

आईसीटीसी मल्हारगंज पाली क्लिनिक 3,503 22 22 0

आईसीटीसी एमजीएम मेडिकल कॉलेज 1,152 215 209 6

आईसीटीसी अरबिंदो अस्पताल 4,130 16 16 0

आईसीटीसी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज 3,074 12 12 0

आईसीटीसी सिविल अस्पताल महू 3,180 10 10 0

आईसीटीसी सीएचसी बेटमा 3,724 11 11 0

आईसीटीसी सीएचसी सांवेर 3,504 8 8 0

आईसीटीसी सीएचसी मानपुर 3,785 12 12 0

कुल 44,259 357 351 6