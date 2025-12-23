मेरी खबरें
    By prem jatEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 09:42:13 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 09:42:13 PM (IST)
    इंदौर में 4.47 लाख मतदाताओं के नाम हटे, 1.33 लाख को देने होंगे दस्तावेज, जानें आपकी विधानसभा में कितने मतदाता बचे
    इंदौर में 4.47 लाख मतदाताओं के नाम हटे।

    1. जिले में 4.47 लाख मतदाताओं के नाम हटे, 1.33 लाख को देंने होंगे दस्तावेज
    2. प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन, दावे आपत्ति की सुनवाई के लिए बनाए 58 केंद्र
    3. लिस्ट में नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 22 जनवरी तक का समय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य जारी है। मंगलवार को जिले में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। सूची में 24 लाख 20 हजार 171 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए है। जबकि चार लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम सूची से हटे। वहीं एक लाख 33 हजार 696 मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने से नोटिस जारी होंगे और इनको दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होना होगा। इनकी सुनवाई कर नाम शामिल करने और हटाने के आदेश जारी होंगे। सुनवाई के लिए जिले में 58 केंद्र बनाए गए है। जिले में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब 22 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रोल पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रजमोहन मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सात दिन बाद इनकी सुनवाई होगी और एक दिन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ 50 की सुनवाई कर सकेंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर आरके पाण्डे सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।


    76 अतिरिक्त एआरओ की नियुक्ति

    सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि नो मैपिंग वाले मतदाता निर्धारित दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए 76 अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों के 10 शासकीय सेवकों को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है।

    मतदाता नोटिस के बाद इस तरह दे सकेंगे दस्तावेज

    • पहला - 26 जनवरी 1950 से एक जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वाले मतदाता को चिन्हित 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना प्रस्तुत करना होगा।

    • दूसरा - एक जुलाई 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

    • तीसरा - एक जनवरी 2003 के बाद जन्म लेने वाले मतदाता को स्वयं के साथ ही माता-पिता दोनों का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

    नाम जुड़वाने के लिए भरना होगा फॉर्म

    प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाले मतदाता या अन्य मतदाता फार्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकेंगे। इसमें जन्म और पते का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र (अनुलग्न-4) भरना होगा। घोषणा पत्र में यदि मतदाता 2003 में मतदाता था, तो उसको उस समय के बूथ और विधानसभा की जानकारी और यदि मतदाता नहीं था तो माता या पिता की 2003 की जानकारी भरकर देना होगी। एसआइआर के दौरान फॉर्म नहीं भर सके मतदाता भी 2003 की जानकारी देकर नाम जुडवा सकते है।

    विधानसभा अनुसार प्रारूप

    मतदाता सूची की जानकारी विधानसभा कुल मतदाता सूची में शामिल हटाए गए नाम

    • देपालपुर - 279705 - 250951 - 28754

    • इंदौर-1 - 381112 - 306098 - 75014

    • इंदौर-2 - 352388 - 279419 - 72969

    • इंदौर-3 - 188824 - 151780 - 37044

    • इंदौर-4 - 251236 - 212384 - 38852

    • इंदौर-5 - 430491 - 342900 - 87591

    • महू - 289312 - 261639 - 27673

    • राऊ - 379065 - 324650 - 54415

    • सांवेर 315161 290350 24811

    • कुल 2867294 2420171 447123

    प्रारूप मतदाता सूची में शामिल मतदाता

    • 2420171 सूची में शामिल कुल मतदाता

    • 1220628 पुरुष मतदाता

    • 1199450 महिला मतदाता

    • 93 थर्ड जेंडर मतदाता

    हटाए गए मतदाताओं की जानकारी

    • 447123 मतदाताओं के नाम हटे

    • 43741 मृतक मतदाता

    • 197898 पते पर नहीं मिले

    • 175424 स्थानांतरित मतदाता

    • 22808 अन्य जिलों में नाम जुड़ा

    • 7251 फॉर्म लेकर जमा नहीं किया

    जिले में मतदान केंद्र बढ़ाए गए

    • 2625 मतदान केन्द्र थे पहले

    • 585 नए मतदाता केंद्र बढ़ाए

    • 3210 हुए कुल मतदान केंद्र

    एसआइआर की प्रक्रिया

    • 27 अक्टूबर को जारी हुई एसआइआर की अधिसूचना

    • 4 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक गणना पत्रक भराए गए

    • 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

    • 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति की होगी सुनवाई

    • 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित

