    Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी, अधूरी चार्जशीट का दिया हवाला

    Sonam Raghuvanshi: आरोपियों के वकील ने चार्जशीट और खराब विवेचना का हवाला दिया है। सहकार नगर निवासी राजा पुत्र अशोक रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी (गोविंद नगर) प्रेमी राज कुशवाह सहित आरोपित विशाल उर्फ विक्की चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी जेल में बंद हैं। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने पिछले सप्ताह ही इस केस में चालान प्रस्तुत किया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 07:34:27 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 07:34:27 PM (IST)
    Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी, अधूरी चार्जशीट का दिया हवाला
    Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने मांगी जमानत।

    HighLights

    1. सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी
    2. वकील ने खराब विवेचना का हवाला देकर पेश किया आवेदन
    3. पुलिस ने पिछले सप्ताह ही इस केस में चालान प्रस्तुत किया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टर माइंड सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह सहित पांचों आरोपितों ने जमानत की अर्जी दायर की है। आरोपितों ने सोहरा उप प्रभाग(मेघालय) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की है।

    चार्जशीट और खराब विवेचना का हवाला दिया

    आरोपियों के वकील ने चार्जशीट और खराब विवेचना का हवाला दिया है। सहकार नगर (कैट रोड) निवासी 30 वर्षीय राजा पुत्र अशोक रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी (गोविंद नगर) प्रेमी राज कुशवाह सहित आरोपित विशाल उर्फ विक्की चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी जेल में बंद हैं। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने पिछले सप्ताह ही इस केस में चालान प्रस्तुत किया था।

    वकील ने अर्जी दायर कर जमानत की मांग की

    शुक्रवार को आरोपितों के वकील ने अर्जी दायर कर जमानत की मांग की। सरकारी वकील तुषार चंदा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपितों को कोर्ट की ओर से वकील की व्यवस्था की गई है। उनके वकील (काउंसलर) ने अर्जी लगा दी है।

    वकील ने पुलिस और SIT की खामियां बताई

    सूत्रों के मुताबिक वकील ने ईस्ट खासी हिल्स पुलिस और एसआइटी की खामियां बताई हैं। उन्होंने पूरक चालान का उल्लेख करते हुए विवेचना में गड़बड़ी बताते हुए कोर्ट से जमानत मांगी है। चंदा के मुताबिक कोर्ट ने आवेदन ले लिया है। अभी इस पर बहस नहीं हुई है।

