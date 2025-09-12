Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी, अधूरी चार्जशीट का दिया हवाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टर माइंड सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह सहित पांचों आरोपितों ने जमानत की अर्जी दायर की है। आरोपितों ने सोहरा उप प्रभाग(मेघालय) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की है।

चार्जशीट और खराब विवेचना का हवाला दिया आरोपियों के वकील ने चार्जशीट और खराब विवेचना का हवाला दिया है। सहकार नगर (कैट रोड) निवासी 30 वर्षीय राजा पुत्र अशोक रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी (गोविंद नगर) प्रेमी राज कुशवाह सहित आरोपित विशाल उर्फ विक्की चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी जेल में बंद हैं। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने पिछले सप्ताह ही इस केस में चालान प्रस्तुत किया था।