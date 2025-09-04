मेरी खबरें
    गलती से ट्रांसफर हो गए थे छह लाख, ग्राहक ने नहीं लौटाए तो कंपनी की डायरेक्टर ने किया केस

    निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की गलती से गलत खाते में छह लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे। खाताधारक ने राशि नहीं लौटाई, तो डायरेक्टर ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। आरोपित की तलाश की जा रही है। जानें पूरा मामला...

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 11:34:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 11:34:49 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की गलती से गलत खाते में छह लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे। खाताधारक ने राशि नहीं लौटाई, तो डायरेक्टर ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। आरोपित की तलाश की जा रही है।

    आरोपित अंकुर दुबे के खिलाफ एफआइआर दर्ज

    एडीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक, परम विहार कॉलोनी (खुड़ैल) निवासी सावित्री मालवीय की शिकायत पर आरोपित अंकुर दुबे निवासी विनायकी राहतगढ़ सागर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। सावित्री डीएसएम फाइनेंशिल सर्विस में डायरेक्टर हैं।

    लिमिट समाप्त होने का बहाना बनाता रहा

    उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी के मैनेजर दिनेश मेहरा को 28 अप्रैल को अंकुर विजयवर्गीय के खाते में साढ़े छह लाख रुपये ट्रांसफर करने थे, लेकिन गलती से रुपये अंकुर पुत्र रजनेश दुबे के खाते में ट्रांसफर हो गए। कर्मचारियों ने अंकुर को कॉल लगाया, तो उसने 50 हजार रुपये लौटा दिए। शेष राशि लौटाने के लिए वह लिमिट समाप्त होने का बहाना बनाता रहा।

