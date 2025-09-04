'मोदीजी खुद देते हैं गालियां, मां के निधन पर मुंडन तक नहीं कराया', दिग्विजय सिंह ने कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदीजी (नरेन्द्र मोदी) खुद गालियां देते हैं। अपनी मां के निधन पर मुंडन तक नहीं कराया। अब बिहार बंद करा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि गाली किसने दी है? क्या कांग्रेस के किसी वर्कर ने दी है, या नेता ने दी है? अरे मोदीजी खुद गाली देते हैं। उन्होंने सोनिया व राहुल को क्या-क्या नहीं कहा। दरअसल संविधान क़ो खतरा, वोट की चोरी पर अब बोलने को कुछ बचा नहीं है तो अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे मोदीजी आपने कितनी सेवा की है माताजी की। आप अपने आपको सनातनी हिंदू कहते हैं तो माताजी का देहांत हुआ तो आपने मुंडन भी क्यों नहीं कराया।