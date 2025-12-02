यात्री ध्यान दें: ट्रैक कार्य के चलते इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस दादर स्टेशन पर होगी शॉर्ट टर्मिनेट

नईदुनिया,इंदौर। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर कम्प्लीट ट्रैक रिन्युअल कार्य के चलते 23 नवंबर से 60 दिनों का ब्लाक लिया जा रहा है। इसके चलते पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसमें कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट व आंशिक रूप से निरस्त किया जा रहा है।