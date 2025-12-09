IndiGo Crisis: इंदौर से चलने वाली 70 प्रतिशत उड़ानें इंडिगो की, इसलिए गड़बड़ाई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 70 प्रतिशत उड़ानें इंडिगो विमान कंपनी द्वारा संचालित होती है। ऐसे में क्रू की समस्या होने पर इंदौर में सर्वाधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। 30 प्रतिशत उड़ानों पर एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और स्टार एयर संचालित करती है।

इंदौर एयरपोर्ट से लगातार निरस्त हो रही इंडिगो उड़ानों का सिलसिला सोमवार को भी नहीं रुका और 18 उड़ानें निरस्त रही। हालांकि बीते तीन दिनों की अपेक्षा निरस्त उड़ानों की संख्या में कमी आई है। इंदौर एयरपोर्ट से लगातार छठे दिन इंडिगो विमान कंपनी की 18 उड़ानें रद की गई। ये उड़ाने इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए सीधे संचालित होती है और लगातार चार से पांच दिन से रद हो रही है।

एयरलाइंस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि संचालित होने वाली उड़ानों को नियमित चलाया जा रहा है और रद होने वाली उड़ानों की संख्या में रोजाना कमी हो रही है। अगले सप्ताह तक सभी उड़ानें नियमित संचालित होने लगेगी। इंदौर एयरपोर्ट से 95 से अधिक उड़ानें संचालित होती है। इसमें 74 उड़ानें इंडिगो कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, जबकि एयर इंडिया 12 उड़ानें संचालित करती है। यह सभी उड़ानें दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा भी 12 उड़ानें संचालित होती है। इसमें दिल्ली के लिए दो, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, शारजाह के लिए एक-एक उड़ान संचालित होती है।