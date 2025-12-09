मेरी खबरें
    IndiGo Crisis: इंदौर से चलने वाली 70 प्रतिशत उड़ानें इंडिगो की, इसलिए गड़बड़ाई व्यवस्था

    इंदौर एयरपोर्ट से 70 फीसदी उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो में क्रू की कमी के कारण लगातार छठे दिन उड़ानें रद्द रहीं। सोमवार को 18 उड़ानें निरस्त हुईं। तीन दिसंबर से अब तक 145 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। रद्द उड़ानों में कमी आ रही है और अगले सप्ताह से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 01:58:16 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 01:58:16 PM (IST)
    इंदौर में इंडिगो के कारण यात्री हो रहे परेशान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. इंदौर में इंडिगो की 70% उड़ानें।
    2. छह दिनों से लगातार उड़ानें रद्द।
    3. सोमवार को 18 उड़ानें निरस्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 70 प्रतिशत उड़ानें इंडिगो विमान कंपनी द्वारा संचालित होती है। ऐसे में क्रू की समस्या होने पर इंदौर में सर्वाधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। 30 प्रतिशत उड़ानों पर एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और स्टार एयर संचालित करती है।

    इंदौर एयरपोर्ट से लगातार निरस्त हो रही इंडिगो उड़ानों का सिलसिला सोमवार को भी नहीं रुका और 18 उड़ानें निरस्त रही। हालांकि बीते तीन दिनों की अपेक्षा निरस्त उड़ानों की संख्या में कमी आई है। इंदौर एयरपोर्ट से लगातार छठे दिन इंडिगो विमान कंपनी की 18 उड़ानें रद की गई। ये उड़ाने इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए सीधे संचालित होती है और लगातार चार से पांच दिन से रद हो रही है।


    एयरलाइंस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि संचालित होने वाली उड़ानों को नियमित चलाया जा रहा है और रद होने वाली उड़ानों की संख्या में रोजाना कमी हो रही है। अगले सप्ताह तक सभी उड़ानें नियमित संचालित होने लगेगी।

    इंदौर एयरपोर्ट से 95 से अधिक उड़ानें संचालित होती है। इसमें 74 उड़ानें इंडिगो कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, जबकि एयर इंडिया 12 उड़ानें संचालित करती है। यह सभी उड़ानें दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा भी 12 उड़ानें संचालित होती है। इसमें दिल्ली के लिए दो, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, शारजाह के लिए एक-एक उड़ान संचालित होती है।

    स्टार एयर गोंदिया और अहमदाबाद की उड़ान संचालित करता है। अलायंस एयर के पास दिल्ली की एक मात्र उड़ान है। शेष सभी उड़ानें इंडिगो द्वारा संचालित की जाती है।

    छह दिन में 145 से अधिक उड़ानें रद

    तीन दिसंबर से इंदौर एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है और अब तक 145 से अधिक उड़ानें रद हो चुकी है। सोमवार को 18 उड़ाने निरस्त रही, जबकि रविवार को 24, शनिवार को 34 शुक्रवार को 36 उड़ानें रद रही थीं। इससे पहले भी उड़ानों का रद रहने का सिलसिला जारी रहा है।

    समय पर किया कंट्रोल

    इंडिगो विमान कंपनी की उड़ानों के रद होने की संख्या में धीरे-धीरे कमी आ रही है। वहीं, कंपनी ने संचालित होने वाली उड़ानों के समय पर कंट्रोल कर लिया है। कंपनी की सभी उड़ानें रविवार और सोमवार को समय पर संचालित हुई। वहीं, रविवार को रद उड़ानों में से छह को सोमवार को शुरू किया गया है।

    इंदौर से उड़ानों की स्थिति

    • 74 उड़ानें इंडिगो

    • 12 उड़ानें एयर इंडिया

    • 12 उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस

    • 4 उड़ानें स्टार एयर

    • 2 उड़ानें अलायंस एयर

