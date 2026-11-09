इंदौर में बेकाबू बोलेरो का कहर... ई-रिक्शा से उतर रहे 8 साल के मासूम को रौंदा, अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित गोम्मटगिरी सांची पॉइंट के सामने शनिवार शाम लगभग सात बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिवाली की खरीदारी कर ई-रिक्शा से उतर रही सवारियों को एक बेकाबू चार पहिया वाहन बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आठ साल के मासूम बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी मां और दो अन्य लोग घायल हुए हैं।

टक्कर लगते ही दूर जा गिरा मासूम आर्यन, अस्पताल में तोड़ा दम जानकारी के अनुसार घटना बड़ा बांगड़दा स्थित आई-ब्लॉक मल्टी के पास की है। यहां दीपावली की खरीदारी कर ई-रिक्शा से वापस लौटे सरिता और उनका आठ साल का बेटा आर्यन पिता किशोर उतर रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आर्यन, उसकी मां सरिता और एक अन्य महिला सहित चार लोगों को चोटें आईं।