MP को बड़ी सौगात... Indore में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, किसानों को होगा फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांगलिया में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के प्लांट का शुभारंभ हो गया है। अब इसमें तैयार होने वाला मिल्क पाउडर राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के शहरों की दूध की कमी को पूरा करेगा। अभी तक सहकारी दुग्ध के पास 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता का मिल्क पाउडर बनाने का प्लांट था, इस वजह से पशु पालकों से मिलने वाला अतिरिक्त दुग्ध भी अब सहकारी दुग्ध संघ खरीद नहीं पाता था। अब प्लांट की क्षमता का विस्तार होने के बाद दुग्ध संघ अतिरिक्त दूध भी खरीद सकेगा। पहले किसानों को अतिरिक्त दूध को कम भाव पर बाजार में मजबूरन बेचना पड़ता था, क्योंकि कच्चा दूध तीन से चार घंटे में खराब हो जाता है।

नए प्लांट शुरू होने से होगा ये फायदा नए प्लांट के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे दूध पाउडर निर्माण की लागत में कमी आएगी। इसका सीधा फायदा किसानों और पशु पालकों को मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट योजना के इंदौर में तैयार हुए मिल्क पाउडर प्लांट का शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। इस संयंत्र के शुरू होने से पशु पालकों से अतिरिक्त दूध क्रय किया जाएगा और इससे पाउडर बनाकर रखा। गर्मी के सीजन में दूध की आवक कम होने पर फिर पाउडर से पुन: दूध निर्माण किया जाएगा।