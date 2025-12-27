Indore में हाई प्रोफाइल पार्टी के बीच पहुंची पुलिस, टीआई ने सिंगर से माइक छीना और बोले- आज से यह फ्लोर सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई प्रोफाइल पार्टी में अचानक पुलिस ने धावा दिया। म्यूजिक बंद हो गया और माइक टीआइ ने ले लिया। समय के बारे में बताया और कहा इस फ्लोर को मैं सील कर रहा हूं। ग्राहकों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया और फ्लोर सील करवा दिया। कार्रवाई लसूड़िया पुलिस ने की है।

टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक स्कीम-78 स्थित द हब बिल्डिंग में एफ बार पर की है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि संचालक तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है। इससे रहवासियों को परेशानी होती है। शुक्रवार रात टीआइ तारेश सोनी बल लेकर सीधे फ्लोर पर जा पहुंचे। उस वक्त पूरा फ्लोर भरा हुआ था। टेबल पर युवक युवतियां बैठी थी और लाइव म्यूजिक चल रहा था। पुलिसकर्मियों ने संचालक और मैनेजर को हिरासत में लिया।

आज से यह फ्लोर सील कर रहे हैं- टीआइ

टीआइ ने सिंगर से माइक लिया और कहा यह ओपन फ्लोर है। ओपन फ्लोर में रात दस बजे के बाद म्यूजिक अलाव नहीं है। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है। लेकिन वो बात स्पष्ट नहीं हो रही है। इसका साउंड हमने चेक किया है। वृदंवान चौराहा से आगे तक आवाज आ रही है। पूरा रेडियस निकालो तो 500 मीटर का रेसियस आता है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। आज से यह फ्लोर सील कर रहे है। आज से आप टाइम का ध्यान रखेंगे। दस बजे का नियम है और अभी 10:50 हो रहे है। 50 मिनट ज्यादा हो गए है।

इसके बाद पुलिस ने पूरा फ्लोर खाली करवा दिया। पुलिस यहां से निनिस कीचन गई और म्यूजिक बंद करवा कर सील करने की कार्रवाई कर दी। टीआइ के मुताबिक पुलिस ने चार दिन पूर्व होटल, बार, पब, रेस्त्रां संचालकों को पुलिस कंट्रोल रुम बुलाकर समझाइश दी थी।