इंदौर में 2.5 किमी से अधिक लंबी चुनरी बिजासन माता को होगी अर्पित, यात्रा में CM भी होंगे शामिल, बदली ट्रैफिक व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : नवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल चुनरी यात्रा रविवार, 18 अक्टूबर को इंदौर में निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे बड़ा गणपति मंदिर से शुरू होकर यात्रा बिजासन माता मंदिर पहुंचेगी। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यात्रा में शामिल होने की स्वीकृति दी है।

यात्रा संयोजक एवं भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि बिजासन माता को लाखों सितारों से सुसज्जित 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। यात्रा बड़ा गणपति से पीलिया खाल, अग्रसेन नगर चौराहा, रामचंद्र नगर चौराहा, शिक्षक नगर चौराहा, कालानी नगर चौराहा और विद्याधाम मंदिर होते हुए एयरपोर्ट थाने के सामने बने मंच तक पहुंचेगी।

तीन हजार चुनरी रक्षक संभालेंगे व्यवस्था यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए तीन हजार चुनरी रक्षक तैनात रहेंगे। ये वॉकी-टॉकी से समन्वय कर व्यवस्था संभालेंगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बड़ा गणपति से बिजासन माता मंदिर मार्ग पर अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जनन प्लान रविवार को बड़ा गणपित से बिजासन मंदिर तक निकाले जाने वाली चुनरी यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 9.30 से यात्रा समाप्त होने तक के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया। गंगवाल चौराहा, महेश नगर, नगर निगम चौराहा से सिटी बस एवं बड़े वाहनों का डायवर्ट किया जाएगा।