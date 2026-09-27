गणेश विसर्जन चल समारोह में इंदौर के होलकर कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच मारपीट, बेल्ट और डंडे से की पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : होलकर साइंस कॉलेज में कल गणपति विसर्जन समारोह में हुआ जमकर बवाल हुआ। ये छात्र करणी सेना और अभाविप के कार्यकर्ता है। इनके बीच जमकर मारपीट की गई। दोनों गुटों में बेल्ट और डंडे चले। विवाद में बीएससी-एमएससी के कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। कालेज प्रबंधन ने अनुशासन समिति की बैठक रखी और विवाद में शामिल सात विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया है। मामले में भंवरकुआं थाने में भी एक पक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है।

कॉलेज परिसर में गणेश विसर्जन चल समारोह निकाला गया कॉलेज परिसर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम के अंतर्गत चल समारोह निकाला गया। इस दौरान दो गुटों में जमकर बहस हुई। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच करणी सेना और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आए। दोनों संगठन ने एक-दूसरे कार्यकर्ताओं को पार्किंग एरिया में बेल्ट से पिटाई की।