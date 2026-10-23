इंदौर में भाजपा की महिला पार्षद को कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष ने दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : वार्ड 66 से भाजपा पार्षद कंचन गिदवानी को कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष बंधन शुक्ला ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध बीएनएस की धारा 126(2), 296 (b) ,351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपित को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है। पार्षद गिदवानी ने पुलिस को बताया कि भाजपा के अशोक शिरोडकर को वार्ड संयोजक बनाए जाने पर वे पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ महू नाका स्थित लक्ष्मण गौड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रही थी कि उसी वक्त शिव मंदिर के पास लालबाग लाईन में आरोपित बंधन शुक्ला उर्फ गुरू ने उनका रास्ता रोक लिया।