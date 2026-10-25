शराब पीता था, दो दिन से घर नहीं आया था, लौटा तो पत्नी ने मोगरी से पीटा, पति की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : किशनगंज थाना क्षेत्र के विश्वास नगर में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी द्वारा पति की मोगरी से पिटाई कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि व्यक्ति की मौत पिटाई के कारण हुई है। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

दो दिन पहले भी हुआ था विवाद किशनगंज पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कालू मुवेल (32) निवासी जुबेदा मस्जिद के पास, विश्वास नगर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से लुन्हेरा जिला धार का निवासी गया है। पुलिस के मुताबिक कालू और पत्नी पत्नी सपना मुवेल (28) का झगड़ा हो गया था। जिसके बाद कालू दो दिन तक घर नहीं जाते हुए श्रीनाथ कॉलोनी स्थित अपनी बहन के घर चला गया।