इंदौर-देवास बायपास की बदहाली को लेकर हुई सुनवाई, NHAI ने फोटो पेश किए; कहा- गड्ढे भर दिए हैं, अब कोई परेशानी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-देवास बायपास की बदहाली को लेकर हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की युगलपीठ के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वकील ने फोटोग्राफ प्रस्तुत कर कहा कि बायपास के गड्ढे भर दिए गए हैं। अब कोई समस्या नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप मौके पर जाकर देखें और बताएं कि वास्तविकता क्या है। मामले में अब 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

जनहित याचिका और बायपास की समस्याओं के प्रमुख मुद्दे हाई कोर्ट में बायपास की बदहाली को लेकर यह जनहित याचिका मातृ फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अमेय बजाज ने वर्ष 2021 में दायर की थी। कहा है कि इंदौर-देवास बायपास की हालत खराब है। याचिका में बायपास पर मौजूद बड़े-बड़े गड्ढे, बदहाल सर्विस रोड, खुले ड्रेनेज, जलभराव, खराब और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट, अव्यवस्थित ट्रैफिक, तथा जानलेवा सड़क का मुद्दा उठाया है। यह मांग भी की गई है कि एनएचएआइ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए जाएं।