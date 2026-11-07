इंदौर में दहेज के लिए पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जान दे दी, पति को 10 साल कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पति ने दहेज के लिए पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि परेशान होकर उसने शादी के कुछ माह बाद ही आत्महत्या कर ली। विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह ने पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति विशाल नरवारे को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि रेनू और विशाल का विवाह 22 फरवरी 2023 को झांसी में हुआ था। विवाह के बाद से ही विशाल पत्नी के साथ मारपीट करता था और मायके से पैसा लाने के लिए प्रताड़ित करता था। रेनू की मां ने उसे एक लाख 70 हजार रुपये दिए भी थे।