झिलमिलाती झांकियों के उजास से रोशन हुई अनंत चतुर्दशी की रात, झांकियों के चल समारोह से जगमगाया इंदौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अनंत उल्लास... और अपार उत्साह के बीच झिलमिलाती झांकियों के उजास से अनंत चतुर्दशी की रात रोशन रही। शहर की इस गौरवशाली परंपरा के साक्षी शुक्रवार को लाखों लोग बने। मिल मजदूरों के 103 साल के इस जज्बा देखते ही बन रहा था।

मार्ग के दोनों ओर के साथ राह की दुकाने और छतों पर लोग जुटे थे। झलमिल झांकियों को निहारने उत्साह शाम ढलने के साथ ही बढ़ता चला गया।शाम 6 बजे से कई लोगों ने दरी बिछाकर अपनी जगल सुनिश्चित कर ली थी। युवा जहां टोलियों में थे तो परिवार के साथ आए लोगों की भी कमी नहीं थी।

झांकियां दोपहर से ही निर्धारित क्रम में लगना शुरू हो गई। शाम छह बजते ही चल समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। हजारों-लाखों लोग इस रतजगा में सहभागी बन रहे हैं। झांकी कलाकारों के अनुसार अब इंटरनेट मीडिया के जमाने में चुनौती सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं बल्कि देश- दुनिया के साथ है। इसके चलते एआई, थ्रीडी, हाइड्रोलिक के साथ विशेष विद्युत प्रभाव के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तमाल किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आरती उतारकर भगवान खजराना गणेश की झांकी के साथ इस पारंपरिक चल समारोह का शुभारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूजा कर झांकियों के चल समारोह का शुभारंभ किया। -नईदुनिया कोई सिर पर रंगबिरंगी टोपी लगाए हुआ था तो कोई सीटी और तेज भोंपू बजा रहा था। बड़े से डंडे में गुड्डी के बाल , बांसूरी, पुंगी, रंग-चिरंगे गुब्बारे बांधकर घूम रहे लोग भी आकर्षण का केंद्र थे। अनंत चतुर्दशी की रात शहर में झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला तो धार्मिक-सामाजिक और शहर के विकास गाथा कहती झांकियों देखते ही बन रही थी।