झिलमिलाती झांकियों के उजास से रोशन हुई अनंत चतुर्दशी की रात, झांकियों के चल समारोह से जगमगाया इंदौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अनंत उल्लास... और अपार उत्साह के बीच झिलमिलाती झांकियों के उजास से अनंत चतुर्दशी की रात रोशन रही। शहर की इस गौरवशाली परंपरा के साक्षी शुक्रवार को लाखों लोग बने। मिल मजदूरों के 103 साल के इस जज्बा देखते ही बन रहा था।
मार्ग के दोनों ओर के साथ राह की दुकाने और छतों पर लोग जुटे थे। झलमिल झांकियों को निहारने उत्साह शाम ढलने के साथ ही बढ़ता चला गया।शाम 6 बजे से कई लोगों ने दरी बिछाकर अपनी जगल सुनिश्चित कर ली थी। युवा जहां टोलियों में थे तो परिवार के साथ आए लोगों की भी कमी नहीं थी।
झांकियां दोपहर से ही निर्धारित क्रम में लगना शुरू हो गई। शाम छह बजते ही चल समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। हजारों-लाखों लोग इस रतजगा में सहभागी बन रहे हैं। झांकी कलाकारों के अनुसार अब इंटरनेट मीडिया के जमाने में चुनौती सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं बल्कि देश- दुनिया के साथ है। इसके चलते एआई, थ्रीडी, हाइड्रोलिक के साथ विशेष विद्युत प्रभाव के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तमाल किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आरती उतारकर भगवान खजराना गणेश की झांकी के साथ इस पारंपरिक चल समारोह का शुभारंभ किया।
सबसे आगे खजराना गणेश की झांकी थी। इसके बाद आईडीए, नगर निगम और फिर छह मिलों की झांकियां सड़कों पर उतरी।झिलमिल झांकियों के निकलते काफिले को देखने के लिए इंदौरवासियों के साथ ही आसपास के शहरों व गांवों के लोग भी आए थे।
झांकी मार्ग श्रम शिविर, देवी अहिल्या मार्ग, एमजी रोड़, कृष्णपुरा, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार, सीतला माता बाजार, गौराकुंड, खजूरी बाजार से राजवाड़ा तक खाने-पीने के साथ खेल-खिलौने की दुकानें सजी हुई थी। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे।\
हुकुमचंद मिल की झांकी में भगवान गणेश द्वारा सिंदरासूर राक्षस का वध देखने वालों को खूब भाया। इसमें उसका उत्पत्ति दृश्य को आकर्षक विद्युत संयोजन विद्युत सज्जा से सजाया गया था। इसी मालवा मिल की पहली झाकी मछली जल की रानी बच्चों को खास पसंद आई। इसमें आक्टोपस के साथ अलग-अलग रंग की मछलियों देख बच्चे खिलखिला उठे।इस बार शिव बारात की झांकी तीन आयोजकों द्वारा बनाई गई थी लेकिन मालवा मिल की शिव बारात की झांकी खास पसंद की गई।
राजकुमार मिल की इस झांकी ने भव्यता में सभी को पीछे छोड़ दिया। दो ट्रालो को जोड़कर बनी झांकी में महापराक्रमी असुर मधु व केटभ का भगवान विष्णु से युद्ध को दर्शाया गया है।साथ ही पीछे अशोक वाटिका की झांकी में माता-जानकी और हनुमान का संवाद भी आकर्षण का केंद्र था।
स्वदेशी मिल की झांकी में समाजिक सरोकार दर्शाया गया। इसमें नशामुक्त के दुष्प्रभाव से युवाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया। एक अन्य पौरानिक झांकी में मां जगदंबा द्वारा असुर शुम्भ-निशुम्भ के वध भी लोगों को खासा पसंद आया।
चल समारोह जगन्नाथ रथ यात्रा की दो झांकियां थी।कल्याण मिल की प्रथम झांकी नारी शक्ति थीम पर बनी थी। इसमें महिला को विकास के पथ पर हर क्षेत्र में अग्रसर दिखाया गया है। दूसरी झांकी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की है।रथ पर जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा थी। साथ ही सभी हाथी, शेर, हिरण सहित विभिन्न वन्य प्राणी भी है।होप टेक्सटाइल्स की झांकी में भगवान गणेश की स्तुति को दर्शाया गया। साथ ही एक अन्य झांकी में शिव की बारात भी थी।
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