चूहे ने रोकी दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस... यात्रियों में मची अफरा-तफरी, 15 मिनट तक जंगल में फंसे यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिल्ली से इंदौर आ रही ट्रेन में मंगलवार सुबह आग लगने की सूचना पर कोच में हंगामा मच गया। ट्रेन के बी-चार कोच में धुंआ निकलने पर आग लगने के संदेह से यात्री घबरा गए। ट्रेन में फायर अलार्म बजने लगा था, जिससे नींद में सो रहे यात्री और ज्यादा घबरा गए थे। इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

इस मामले की स्टाफ को सूचना मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोका गया। कोच से यात्रियों को नीचे उतारा गया। जांच के बाद सामने आया कि चूहों द्वारा तार काट दिए जाने से शार्ट सर्किट हो गया था। इससे कोच से धुंआ उठ रहा था। सुधार कार्य होने तक जंगल के बीच ही ट्रेन करीब 15 से 20 मिनट तक रूकी रही।

अचानक उठे धुएं से यात्री घबराए

रेलवे के विशेषज्ञों के अनुसार घटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे कोटा के नजदीक दिल्ली-डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस में हुई। ट्रेन दिल्ली से सोमवार रात 11.25 बजे रवाना हुई थी। मंगलवार को 12 बजे इंदौर पहुंचने वाली थी। अचानक उठे धुएं से यात्री घबरा गए और फायर अलार्म बजने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचा और बी-फोर कोच को खाली कराया।

चूहे के तार काटने से हुआ शार्ट सर्किट

जांच में पता चला कि चूहों द्वारा तार काटे जाने के कारण शार्ट सर्किट हुआ था। एक चूहा इलेक्ट्रानिक पैनल में घुस गया था। इससे शार्ट सर्किट हुआ और धुआं फैल गया। सभी बोगियों की जांच के बाद वायरिंग सुधारी गई। उसी के कारण यह हादसा हुआ। सुधार कार्य के दौरान ट्रेन करीब 15 से 20 मिनट तक जंगल में खड़ी रही। बाद में वायरिंग दुरुस्त कर सभी बोगियों की जांच की गई। यात्रियों को दोबारा ट्रेन में बैठाया गया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया।