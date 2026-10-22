इंदौर में रावण दहन के दौरान दो पक्षों में चले लात-घूंसे, वीडियो हुआ वायरल, दोनों पक्षों पर एफआईआर की दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुम्हारखाड़ी में रावण दहन का कार्यक्रम उस वक्त विवाद में बदल गया, जब आतिशबाजी के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आ गए एक दूसरे पर हमला करने लगे। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने दोनों पक्षों को बाउंड ओवर भी किया है।

टीआई सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार, घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे दुर्गा माता मंदिर के पास हुई। मनोज पुत्र इंद्रपाल वर्मा यहां गरबा मंडल का आयोजन करते हैं। रावण दहन से पहले अतिथियों का स्वागत किया जा रहा था और फ्लावर फायर मशीन से आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान अरविंद उर्फ भैय्या ने विवाद करते हुए फ्लावर फायर मशीन चलाने वाले को पकड़ लिया। अरविंद की मंदिर के पास पूजन सामग्री की दुकान है।