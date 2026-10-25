इंदौर में घायल तेंदुए के लिए लगाए पिंजरे में दूसरा तेंदुआ हुआ कैद, ग्रामीण अब भी दहशत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैनी रोड स्थित क्रिसेंट वाटर पार्क के पास तेंदुए की हलचल को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे। दो दिन के इंतजार के बाद शनिवार सुबह एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। बावजूद इसके ग्रामीणों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में नजर आने वाला घायल तेंदुआ इलाके में घूम रहा हैं।
वन अफसरों के मुताबिक शिकार के लालच में पिंजरे में दूसरा तेंदुआ फंसा हैं। इससे यह लगता हैं कि इलाके में एक से अधिक तेंदुओं का मूवमेंट बना हुआ हैं। इसलिए रेस्क्यू आपरेशन को बंद नहीं किया हैं और न ही इलाके से पिंजरे हटाए गए है।
गुरुवार को उमरिया खुर्द में एक ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुआ का वीडियो वायरल हुआ। इसमें उसके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए। वन विभाग की टीम ने सर्च आपरेशन चलाया और अलग-अलग दो स्थानों पर पिंजरे लगाए गए। शनिवार सुबह को जो तेंदुआ कैद हुआ हैं।
असल में वह भोजन की तलाश में घूम रहा था। रेस्क्यू टीम ने तेंदुए का चिड़ियाघर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। डेढ़ वर्षीय इस तेंदुए को स्वस्थ बताने के बाद वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया। एसडीओ सुभाष शर्मा का कहना हैं कि घायल तेंदुआ अभी जंगल में घूम रहा हैं। उसका इलाज बेहतर जरूरी हैं। इसके लिए पिंजरे नहीं हटाए गए है। वे कहते हैं कि सुबह-शाम टीम को भेजकर सर्चिंग करवाई जाएगी।
तेंदुए की सर्चिंग के बाद जिस स्थान पर पिंजरे लगे हैं। वहां खराब सब्जियां मिली हैं। ग्रामीण सबसे ज्यादा गाजर उस स्थान पर फेंकते हैं। इन्हें खाने के लिए जंगल के अन्य वन्यजीव आकर्षित होते हैं। खासकर इलाके में जंगली सूअर की तादात अधिक हैं। संभवत: उसके शिकार में तेंदुए का मूवमेंट इलाके में कई महीनों से बना हुआ हैं।
देवगुराडिया क्षेत्र से लगे उज्जैनी और उमरिया गांव में तेंदुआ को कई बार देखा गया हैं, जिसमें वनकर्मियों को तीन से चार तेंदुओं के पगमार्क मिल चुके हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा हैं कि जंगल में तेंदुए का पूरा परिवार हैं। नर और मादा तेंदुओं के अलावा दो से तीन शावकों की हलचल बनी हैं।
डीएफओ लाल सुधाकर सिंह का कहना हैं कि रालामंडल, देवगुराडिया, रणभंवर और उमेरीखेडा इलाकों में 10 से अधिक तेंदुएं हैं, जो आए दिन बायपास से लगे बसावट वाले इलाकों में नजर आते हैं।
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