इंदौर में घायल तेंदुए के लिए लगाए पिंजरे में दूसरा तेंदुआ हुआ कैद, ग्रामीण अब भी दहशत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैनी रोड स्थित क्रिसेंट वाटर पार्क के पास तेंदुए की हलचल को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे। दो दिन के इंतजार के बाद शनिवार सुबह एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। बावजूद इसके ग्रामीणों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में नजर आने वाला घायल तेंदुआ इलाके में घूम रहा हैं।

वन अफसरों के मुताबिक शिकार के लालच में पिंजरे में दूसरा तेंदुआ फंसा हैं। इससे यह लगता हैं कि इलाके में एक से अधिक तेंदुओं का मूवमेंट बना हुआ हैं। इसलिए रेस्क्यू आपरेशन को बंद नहीं किया हैं और न ही इलाके से पिंजरे हटाए गए है।