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आगरा-मुंबई रोड पर इंदौर से पलासनेर के बीच 6 लेन का रोड बनेगा, ब्लैक स्पॉट पर रुकेंगे हादसे

Indore To Mumbai Road: मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन जिलों के गांवों से हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 11:41:06 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 12:26:39 PM (IST)
आगरा-मुंबई रोड पर इंदौर से पलासनेर के बीच 6 लेन का रोड बनेगा, ब्लैक स्पॉट पर रुकेंगे हादसे
आगरा-मुंबई हाईवे को किया जाएगा चौड़ा। - फाइल फोटो

HighLights

  1. इसी रोड पर सबसे ज्यादा करीब 15 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए
  2. यहां 25 से ज्यादा हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गवाई थी
  3. सड़क के लिए 170 से ज्यादा गांवों से जमीन का अधिग्रहण होगा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। आगरा-मुंबई हाईवे पर इंदौर से पलासनेर के बीच हादसों को रोकने के लिए यहां रोड 6 लेन का किया जा रहा है। 154 किमी के इस हिस्से में रोड चौड़ा किया जाना है। इसी रोड पर सबसे ज्यादा करीब 15 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए थे। जहां 25 से ज्यादा हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गवाई और कई घायल हो गए थे।

अभी तक यहां फोरलेन सड़क

इंदौर से महाराष्ट्र के पलासनेर के बीच अभी तक फोरलेन सड़क है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने एनएचएआई से इस रास्ते पर हादसे रोकने को लेकर उठाए जा रहे कदम पर सवाल पूछा था। इस पर अधिकारियों ने कमेटी को बताया था कि सड़क को फोरलेन से सिक्स लेन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मधय प्रदेश और महाराष्ट्र के 170 से ज्यादा गांवों से जमीन अधिग्रहण किया जाना है।


मध्य प्रदेश इन जिलों के गांवों से लेंगे जमीन

मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन जिलों के गांवों से हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भू-अर्जन अधिकारी नियुक्ति भी की जाएगी। महाराष्ट्र की ओर से भी करीब 9 गांवों से यह सड़क गुजरती है। इसे चौड़ा करने के लिए वहां भी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

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