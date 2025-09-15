नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर से एक हादसे की खबर सामने आई है। यहां मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक आदमी की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह ट्रक एयर पोर्ट से बड़ा गणपति की ओर आ रहा था। वह स्कूटर को घसीट कर ले गया, उसी से आग लग गई। इसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घायलों को ⁠बठिया हॉस्पिटल, एमवायएच और मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया है।